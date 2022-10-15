Россиян предупредили об опасности прослушки смартфонов мошенниками | 360°

Технологии 15 октября 2022, 03:43 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили об опасности прослушки смартфонов мошенниками Эксперт Магомедов: мошенники могут украсть личные данные и установить на телефон прослушку Unsplash/Jonas Leupe

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Практически каждый владелец смартфона рискует столкнуться со слежкой, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Он отметил, мошенники могут украсть личные данные и установить на телефон прослушку. Для этого незаконно используется СОРМ-систему, которую обычно применяют только правоохранительные органы.

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«Нередко о таких фактах не может узнать ни сам оператор связи, ни объект внимания преступников», -— объяснил Магомедов.

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Также мошенники подключаются к сети оператора сотовой связи через уязвимости в протоколе сигнализации. Для этого нужен только номер телефона жертвы.

Специалист рекомендует установить на смартфон антивирус и внимательно отслеживать все активные приложении. Если какие-то из них вызывают подозрение, то лучше сразу удалить.

Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов сообщил, что блокировка смартфона с помощью отпечатка пальца снижает безопасность устройства.

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