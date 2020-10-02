Россиян предупредили об опасности неоригинальных зарядок для смартфонов

Если пользоваться неоригинальными зарядными устройствами, то можно повредить порт зарядки смартфона. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Если в зарядках не от производителя телефона есть детали низкого качества или компоновка отличается от оригинала, то это может в итоге сказаться на работе гаджета. Об этом написало агентство «Прайм».

Гриценко отметил и проблему с современными шнурами. Многие из них быстро теряют свой вид из-за того, что биоразлагаемы. Когда выбираешь новый шнур, особое внимание надо обратить на надписи на оплетке, форму контактных групп и разъемов. Если заметны следы на металле или кривизна, то лучше отказаться от покупки.

Кроме того, на кабеле Lightning-USB должно быть имя производителя, а выше от разъема USB — 12-значный серийный номер.

«Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)», — сказал Гриценко.

Ранее стало известно, что в России начались продажи нового телефона Samsung — Galaxy Z Fold 2.