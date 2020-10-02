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    02 октября 2020, 08:40

    Россиян предупредили об опасности неоригинальных зарядок для смартфонов

    Наза Салех Захи

    Если пользоваться неоригинальными зарядными устройствами, то можно повредить порт зарядки смартфона. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
    Россиян предупредили об опасности неоригинальных зарядок для смартфонов

    Если в зарядках не от производителя телефона есть детали низкого качества или компоновка отличается от оригинала, то это может в итоге сказаться на работе гаджета. Об этом написало агентство «Прайм».

    Гриценко отметил и проблему с современными шнурами. Многие из них быстро теряют свой вид из-за того, что биоразлагаемы. Когда выбираешь новый шнур, особое внимание надо обратить на надписи на оплетке, форму контактных групп и разъемов. Если заметны следы на металле или кривизна, то лучше отказаться от покупки.

    Кроме того, на кабеле Lightning-USB должно быть имя производителя, а выше от разъема USB — 12-значный серийный номер.

    «Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)», — сказал Гриценко.

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    Новости SMI.FM