Россиян предупредили о возможности слежки по номеру телефона

Место расположения человека можно узнать по номеру его мобильного телефона, рассказал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Если подключить нужную услугу, то передавать координаты владельца смартфона можно будет определенному кругу лиц.

В беседе с агентством «Прайм» Мясоедов отметил, что сотовые операторы с помощью технологий пеленгации могут определить точную локацию абонента. С одной стороны, технологии безобидны, и, как отметил специалист, нужны для своевременного информирования клиентов — к примеру, о погоде при смене региона.

Однако практически у всех провайдеров связи есть так называемый Location-based service (LBS)-сервис. С помощью этого сервиса можно на добровольных началах отслеживать абонента.

«По запросу его можно подключить и передавать координаты определенному кругу лиц», — отметил Мясоедов. По его словам, для подключения нужно буквально на пару минут иметь доступ к телефону, после чего активация услуги приходит через СМС.

Этим, как отметил специалист, нередко пользуются ревнивые друзья и родственники, или же недоброжелатели. Но подобные сервисы всегда можно отключить. Для этого, как объяснил Мясоедов, достаточно позвонить оператору.

Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, которые передают платежные данные пользователя мошеннику. А имеющее доступ к отправке вызовов и смс приложение, может подписать вас на платные сервисы.