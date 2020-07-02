Россиян предупредили о вирусах в пиратских программах

Пиратские программы могут открыть доступ для троянов на устройствах, а те способны похитить деньги, получить доступ к паролям, личной и платежной информации. Об этом рассказали эксперты в сфере IT, предупреждая об опасности тех, кто стремится сэкономить.

«Такое решение может быть очень рискованным. Под видом ПО, которое предлагают скачать не на официальном сайте разработчика, могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор», — рассказал РИА «Новости» руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал, что, согласно исследованиям, каждый третий сайт для скачивания пиратских программ содержит вредоносное ПО.

Среди таких программ, которые можно принести в компьютер вместе с пиратскими копиями, назвали кейлоггеры, записывающие каждый клик пользователя, бэкдоры, которые дают доступ для удаленного управления, шифровальщики, способные парализовать устройство.

Кроме очевидных проблем с троянами, пользователи лишают себя возможности регулярно обновлять программы и рассчитывать на техподдержку. Кроме того, правообладатели могут подать иск из-за использования пиратских копий лицензионных программ.