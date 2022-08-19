Россиян предупредили о вероятности отключения всех смартфонов в стране

Западные страны могут объявить кибервойну против России и отключить смартфоны в стране. Об этой вероятности на полях форума «Армия-2022» телеканалу «Звезда» сообщила глава Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

«Гипотетически все смартфоны в России могут отключить. Это угроза вероятна в случае кибервойны с Россией», — заявила она.

Касперская уточнила, что в зоне риска находятся смартфоны на самых распространенных в мире платформах — IOS и Android.

«Но даже при таком сценарии россияне смогут использовать альтернативные способы связи, отключение смартфонов не вызовет полный крах инфраструктуры», — добавила разработчик.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, какие признаки свидетельствуют о том, что смартфон ведет слежку за владельцем. По его словам, стоит обратить внимание на софт, который требует доступ к микрофону и камере, хоть по функционалу ими не пользуется.