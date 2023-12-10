Технологии 10 декабря 2023, 02:48 Россиян предупредили о списывающих деньги мобильных сервисах Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками могут незаметно списать деньги Unsplash

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Платные подписки продолжают незаметно списывать деньги со счета пользователя, даже если приложение удалили с устройства. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

«Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — сказал он.

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Гулевич пояснил, что нередко такие приложения обещают полный или расширенный функционал, предлагая для тестирования несколько бесплатных дней. Но по факту пользователям предоставляют самый примитивный набор действий, например, обычный редактор фотографий.

Когда пользователь понимает, что приложение не несет в себе никакой пользы, то удаляет его. Однако еще нужно отменить подписку в разделе управления аккаунтом, иначе продолжится списание денег, предупредил эксперт.

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