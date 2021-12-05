Россиян предупредили о наказании за подделку QR-кодов

В России вместе с введением QR-кодов для посещения общественных мест в ряде регионов распространились случаи мошенничества с сертификатами. Об этом главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал газете «Известия».

Голованов назвал две основные схемы мошенничества с QR-кодами в России. Первая — это продажа поддельных QR-кодов, которые ведут на фишинговые страницы, внешне похожие на официальные ресурсы. Проверяющим в таком случае нужно удостовериться, что ссылка в адресной строке верная.

И вторая схема мошенничества, которая распространилась в России, — покупка реальных QR-кодов у злоумышленников. В таком случае обнаружить подмену почти невозможно, отметил эксперт.

Покупка поддельного сертификата чревата уголовной ответственностью по части третьей статьи 327 УК РФ, что подразумевает наказание вплоть до лишения свободы на один год. При этом из-за пробелов в законодательстве использование фейкового или чужого QR-кода пока не наказуемо.

Однако адвокат Юлия Кремер отметила, что если при переходе по QR-коду на странице не обнаружится реальных данных, то оснований для обвинений в подделке документов нет. Однако если QR-код отправляет на страницу с сертификатом о прививке с номером, датой вакцинации и датой рождения, то такой QR-код считается официальным документом, и его подделка подпадает под уголовную статью.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне.