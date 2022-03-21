Россиян предупредили, что VРN-сервисы могут красть личные данные

Бесплатные VPN могут красть личные данные с устройств. Об этом «360» рассказал специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, а также кибербезопасности Сергей Вакулин.

Популярность VPN-сервисов выросла на фоне блокировок ряда соцсетей на территории России. Вакулин порекомендовал быть бдительными при использовании подобных приложений. «Обычными словами VPN — это тот же самый компьютер, при помощи которого Вы получаете доступ к сайтам, отправляя ему запросы», — напомнил он.

Вакулин заявил, что неправильные настройки подобных приложений могут привести к утечке личных данных. «В случае со смартфоном — это, например, предоставление доступа к хранилищу, камере, микрофону и геолокации. Если VPN приложение запрашивает такие права, то лучше его удалить и скачать другое», — сказал он. Подобные настройки помогут приложению получить ваши данные и отправить их кибермошенникам.

Причиной утечки данных при использовании бесплатных VPN может являться и незащищенный трафик. По словам Вакулина, в этом случае данными могут завладеть не только владельцы VPN, но и третьи лица. В целях безопасности он рекомендует заходить только на сайты с протоколом HTTPS.



