Россиян предложили тестировать перед покупкой криптовалюты более чем на 600 тысяч рублей

Если житель Росси будет совершать операции с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тысяч рублей в год, ему нужно будет проходить специальное тестирование. Такое требование представлено в проекте закона о регулировании цифровых активов. Документ собираются внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Об этом сообщил один из его авторов — первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По задумке законодателей, тестирование нужно ввести лишь для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами. При этом Луговой не стал уточнять, как будет выглядит тест и кто его будет проводить. Пока такие детали не прописаны в документе.

Также законопроект должен урегулировать вопросы майнинга. По словам парламентария, тариф на электроэнергию для майнеров должен быть таким же, как для юрлиц. Об этом сообщила газета «Известия».

«В то же время нужно пресечь „гаражный“ майнинг с использованием тарифа для населения», — подчеркнул Луговой.

Депутат заверил, что проект рассмотрят в парламенте только после обсуждения с правоохранительными органами, заинтересованными министерствами и рынком.

Документ планируют доработать при участии всех членов профильной рабочей группы Госдумы. Кроме депутатов, туда входят представители разных ведомств, силовых структур, Центробанка.