Россиян использовали для майнинга криптовалюты при помощи YouTube

По информации издания, модуль криптомайнинга CoinMiner.Stantinko тщательно компилируется для новой жертвы, поэтому на устройстве его трудно обнаружить. Он также способен связаться с майнинг-пулом через прокси, IP-адреса которых обнаружил в описании видеозаписей на YouTube.

Модуль анализирует процессы, которые запущены на компьютере, и находит ПО, отвечающее за безопасность.

Компьютеры, попавшие под атаку криптомайтеров, теряют большую часть ресурсов. Избегая подозрений, модуль криптомайнинга может остановить работу на время.

Ранее компьютерная сеть Stantinko занималась рекламным мошенничеством. За пять лет ботнету удалось распространиться примерно на 500 тысяч компьютеров в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.