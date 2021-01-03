Россия за год вывела на орбиту 21 космический аппарат

«В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент в составе орбитальной группировки космических аппаратов России находится более 160 космических аппаратов различного назначения. Также специалисты сейчас активно ведут работу по вводу в эксплуатацию новой техники.

Кроме того, начались разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ имени Г. С. Титова. Их ввод в эксплуатацию позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, отметили в пресс-службе.

В конце декабря «Газпром» и Роскосмос договорились производить спутники в Подмосковье. Также космическая госкорпорация планирует использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника «СМОТР-В».