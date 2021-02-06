Россия вышла в лидеры в создании электросамолета

«Основным национальным достижением в области силового электродвижения можно считать создание единой системы энергообеспечения и электродвижения с использованием технологий сверхпроводимости, аналогичных которой ни серийно, ни на уровне демонстраторов зарубежными конкурентами не производится», — приводит агентство текст сообщения фонда.

В пресс-службе добавили, что научно-технический задел, который Россия получила в рамках этого проекта, вывел нашу страну в мировые лидеры по созданию электрического самолета. Мы опережаем иностранных конкурентов на срок от трех до пяти лет.

Накануне в Новосибирске начались наземные испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Самолет с включенным питанием двигателя проехал по взлетно-посадочной полосе. Инженеры убедились, что выбрали правильные технические решения, и отметили корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя.