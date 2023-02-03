Технологии 03 февраля 2023, 10:20 Россия вышла на первое место в Европе и мире по числу интернет-пользователей Мишустин: Россия держит лидерские позиции по числу пользователей интернета РИА «Новости»

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Россия на сегодня занимает первое место в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти данные глава правительства озвучил на пленарном заседании форума Digital Almaty, сообщил ТАСС.

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет», — подчеркнул премьер.

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По его словам, по итогам 2022 года Россия вышла на шестое место в мире по доступности мобильного и домашнего выхода в Сеть. По количеству дата-центров страна занимает 10-е место.

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Мишустин обратил внимание, что Россия понимает, как под влиянием технологий будут происходить трансформации в мире. Именно поэтому страна часто выступает инициатором цифровизации в ЕАЭС, оказывая поддержку перспективным идеям по улучшению качества деловой среды.

«Это будет полезно для всех нас», — добавил глава российского правительства.