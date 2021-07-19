Россия выпустит собственную линейку электромобилей

Россия планирует начать выпуск собственной линейки электромобилей. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил премьер Михаил Мишустин.

«По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах», — сообщил председатель правительства.

Мишустин добавил, что кабмин будет продвигать высокотехнологичные проекты и в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь и разработка новых материалов, создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов.

Ранее стало известно, что на заправках «Роснефти» появятся зарядные станции для электромобилей, которые установят совместно с «Россетями». В пресс-релизе компании сообщили, что через три года на машине с электродвигателем можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Договор о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей подписали на Петербургском международном экономическом форуме в начале лета.