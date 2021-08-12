Россия выпустит 25 тысяч электрокаров к 2024 году

Власти России планируют выпустить 25 тысяч электрокаров и 9 тысяч зарядных станций для них к 2024 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

Благодаря созданию беспилотных автомобилей стоимость перевозки грузов по трассе М-11 снизится на15%. При этом скорость коммерческого движения возрастет на 25%. Эта информация появилась в документе социально-экономического развития «Технологический рывок».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании российских электрокаров еще в июле 2021 года. В качестве материала будут использовать водородные топливные элементы, передали «Известия».