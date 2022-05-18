Россия впервые с начала года отправила оборудование для термоядерного реактора ИТЭР

Россия направила 24-ю партию электротехнического оборудования для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР. Оборудование разработано и изготовлено в АО «НИИЭФА» Санкт-Петербурга по заказу Росатома. Это первая отправка российских компонентов будущей установки в 2022 году.

Российскую границу благополучно пересекли все восемь трейлеров с оборудованием для систем электропитания. Это шинопроводы, которые обеспечивают подведение мощности к сверхпроводниковым катушкам магнитной системы, а также коммутационные аппараты и компоненты системы мониторинга состояния шинопроводов.

«Поставка и ввод в эксплуатацию систем электропитания жизненно необходимы для получения первой плазмы на строящемся во Франции реакторе. В связи с этим оборудование должно поставляться регулярно для обеспечения монтажных работ в непрерывном режиме и в соответствии с графиком, задержка с его поставкой способна вызвать срыв сроков ввода реактора в эксплуатацию», — рассказал заместитель директора российского агентства ИТЭР Леонид Химченко.

Оборудование изготавливается в рамках Соглашения о поставках коммутирующей аппаратуры, заключенного в 2011 году между Проектным центром ИТЭР (частное учреждение ГК «Росатом») и Международной организацией ИТЭР. Изготовление и поставка самой дорогостоящей и одной из самых сложных в проекте систем «Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР» входит в сферу ответственности России.

ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта — продемонстрировать «научно-технологическую осуществимость» использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также отработать необходимые для этого технологические процессы.