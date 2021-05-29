Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

Осуществленный в пятницу старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском. Из подсчетов РИА «Новости» следует, что в современной истории России такого еще не было.

Предыдущий российский рекорд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. Тогда было совершено подряд 58 успешных космических пусков.

Безаварийная серия началась после пилотируемого запуска в октябре 2018 года. Тогда был прерван полет к МКС корабля «Союз МС-10». Это произошло из-за аварии при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ». Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

После той нештатной ситуации за прошедшие 2,5 года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В конце марта российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля 2020 года, и пристыкован к модулю «Звезда» российского сегмента МКС установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства.