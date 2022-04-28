Россия создаст собственную платформу онлайн-курсов

Собственная платформа онлайн-курсов появится в России в ближайшее время, рассказали РИА «Новости» в Университете 2035. Она станет заменой зарубежным сервисам, ушедшим из страны.

Проект будет полностью импортозамещающим, так как создается с применением только российских технологий и решений. В сервис будет внедрен искусственный интеллект, что позволит анализировать цифровой след человека и помогать ему развиваться в течение всей жизни. Размещать курсы смогут российские вузы и компании. У них также появится возможность монетизировать свой контент.

Отечественная разработка может стать альтернативой зарубежной Coursera. Популярная во всем мире платформа в марте объявила о приостановке работы.

В России также создается аналог GooglePlay, обсуждается создание альтернативы заблокированным банковским приложениям и вводится упрощенный порядок регистрации отечественного ПО.