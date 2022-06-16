Россия сделает качественный рывок в развитии электронной промышленности к 2030 году. Об этом в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Стратегия развития

Стратегию развития электронной промышленности, принятую до 2030 года, утвердили в 2020 году. С тех пор произошло много событий, поэтому ее решили актуализировать, отметил замминистра.

«Прошел целый ряд стратегических сессий, в рамках мы уточняли свои цели и задачи в соответствии с новым периодом. Вышли на понимание уверенной траектории нашего развития, определили шесть типов производств, которые мы намерены развивать: это микроэлектроника, СВЧ-электроника, пассивная электроника, силовая электроника, электротехника. Они все у нас в стране представлены, все это мы будем развивать», — сказал Шпак.

Основное направление развития — обеспечение технологического суверенитета, независимости, подчеркнул замглавы Минпромторга.

«Для этого необходимо развивать базовые технологии, средства производства: собственные материалы, сырье», — указал он.

Шпак отметил, что ни в одной стране сейчас нет полного цикла производства.

«Мы верим, что цели осуществимы и на рубежах до 2030 года мы сделаем качественный рывок», — сказал замминистра

Когда внедрять искусственный интеллект

По мнению Шпака, для того чтобы внедрять искусственный интеллект, нужен такой уровень развития цифровых технологий, при котором без ИИ уже не обойтись.

Замминистра отметил, что уровень цифровой зрелости в стране вырос еще на 9%, но этого недостаточно, пока еще есть куда расти.

Он подчеркнул, что сама по себе цифровизация должна повышать эффективность в промышленности.

«Потому что если мы будем оцифровывать бардак, то мы получим цифровой бардак», — пояснил он.

Иными словами, сначала важно налаживать другие процессы на производстве, а потом, когда будет необходимо, внедрять ИИ.