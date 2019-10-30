  • Россия разместила радиолокаторы на Дальнем Востоке и Балтике

    30 октября 2019, 11:42

    Ольга Ситникова

    Россия поставила загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» в направлении Дальнего Востока и Балтики. Они способны обнаружить надводные и воздушные цели, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилла Макарова.

    Известно, что радары могут контролировать 200-мильную прибрежную зону. Однако остальные характеристики «Подсолнухов» засекречены.

    По информации сайта НИИДАР, экспортный вариант радиолокатора «Подсолнух» нужен для «освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения нацбезопасности прибрежного государства».

    Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев отметил, что размещение радаров у российских границ — это не демонстрация силы, сообщил сайт Ura.ru.

    «Это лишь штатное перевооружение войск. Вести контригру смысла нет, потому что мы не готовимся нападать на соседние страны и не готовим вторжения. Речь идет о простом мониторинге ситуации», — объяснил Хатылев.