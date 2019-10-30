Россия разместила радиолокаторы на Дальнем Востоке и Балтике

Известно, что радары могут контролировать 200-мильную прибрежную зону. Однако остальные характеристики «Подсолнухов» засекречены.

По информации сайта НИИДАР, экспортный вариант радиолокатора «Подсолнух» нужен для «освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения нацбезопасности прибрежного государства».

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев отметил, что размещение радаров у российских границ — это не демонстрация силы, сообщил сайт Ura.ru.

«Это лишь штатное перевооружение войск. Вести контригру смысла нет, потому что мы не готовимся нападать на соседние страны и не готовим вторжения. Речь идет о простом мониторинге ситуации», — объяснил Хатылев.