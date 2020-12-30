Россия провела минимум космических пусков со времен полета Гагарина

Всего за год в мире запустили 114 космических ракет. Российские носители по семь раз вылетали с Байконура и Плесецка, дважды — с космодрома Куру во Французской Гвиане и единственный раз с Восточного. По числу запущенных ракет Россия заняла третье место после США (44 пуска) и Китая (39).

При этом меньше 17 стартов в год было только на заре отечественной космонавтики — с 1957 по 1961 годы. Тогда СССР запускал от двух до девяти ракет ежегодно.

По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, причиной спада в 2020 году стала не только пандемия, но и потеря Россией международного космического рынка запусков.

«Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года, идет резкое уменьшение… и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку», — сказал специалист.

Он отметил, что в начале 2010-х годов до половины всех российских запусков проводилось для зарубежных заказчиков.