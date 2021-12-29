Россия предложила урегулировать мировой интернет

Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместителя министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью Интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью Интернет», — сообщил дипломат.

По словам Сыромолотова, соглашение может быть эффективным лишь при условии, что его примут все без исключения страны.

Дипломат уточнил, что проблему обсуждает в Международном союзе электросвязи. Россия принимает активное участие в работе этого органа, включая деятельность в исследовательских комиссиях и рабочих группах.

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