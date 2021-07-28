Россия предложила расширить число киберпреступлений

Генпрокуратура России внесла в специальный комитет ООН проект конвенции с предложением по увеличению количества составов киберпреступлений с девяти до 23. Речь идет о соглашении о противодействии использования информационно-коммуникационных преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона или иных средств коммуникации.

Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель генпрокурора РФ Петр Городов. По его словам, в расширенный перечень вошли самые актуальные в мире киберпреступности составы преступлений.

«Включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое», — подчеркнул Городов.

По его мнению, разработанная в 1997–2001 годах Будапештская конвенция Совета Европы устарела. Тогда было известно всего девять составов преступлений, и она нуждается в модернизации. Городов добавил, что особое внимание следует уделить экстренным механизмам взаимодействия. Она усилят скорость реагирования, в особенности, на трансграничные кибератаки.

Экспертная подгруппа по кибербезопасности НТИ «Энерджинет» пришла к выводу, что уязвимыми для кибератак являются более 80% отечественных объектов электроэнергетики. Все они пользуются иностранной электронной компонентной базой (ЭКБ).