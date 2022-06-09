Россия пообещала ответить на агрессию в киберсфере

Россия обязательно ответит на кибератаки, направленные против объектов критически важной инфраструктуры. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских, его слова привела пресс-служба МИД России.

«Мы не оставим это без ответа, узнаете по факту, где и как. Все наши шаги будут иметь точечный и выверенный характер, в соответствии с международным правом и нашим законодательством», — заявил он.

По словам представителя президента, злоумышленники осуществляли DDoS-атаки на хранилища личных данных россиян, сайты государственных учреждений, а также объекты социальной инфраструктуры.

«Они задействуют вредоносное программное обеспечение на базе серверов американских и немецких компаний-поставщиков», — сказал Крутских.

Всего в хакерских атаках на Россию приняли участие 22 группировки, в том числе Squad303 (Польша), GNG (Грузия), GhostClan (США), IT-army of Ukraine (Украина), добавил Крутских.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала, что хакеры начали активно использовать рассылку вредоносных программ через электронную почту.