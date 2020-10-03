Россия отправит миссию для поиска жизни на Венере

Российская программа по исследованию Венеры включает в себя три различных миссии, который пройдут в 2029–2034 годах. Кроме них, туда могут добавить срочную отправку станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере в 2027 году.

Об этом сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»). Его слова процитировало РИА «Новости».

Ученые Кардиффского университета из Великобритании и и Массачусетского технологического университета из США рассказали, что нашли фосфин в атмосфере Венеры. Это вещество может иметь биологическое происхождение, которое вырабатывают микроорганизмы, не использующие для дыхания кислород.

В ответ на это исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что обнаружение в атмосфере биомаркеров нельзя считать подтверждением наличия жизни на планете. Чтобы получить объективные доказательства этого, нужно исследовать Венеру контактно.

«Сейчас оценивается возможность в 2027 году „быстрой“ дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов», — сказано в презентации, которую продемонстрировал представитель НПО имени Лавочкина на «Днях космической науки» в Институте космических исследований РАН.

Там сказано, что сейчас в российскую программу по исследованию Венеры входят три миссии. Первая запланирована на ноябрь 2029 года — космонавты изучат поверхность атмосферу, а также внутреннее строение и окружающую плазму планеты. В рамках второй миссии, которая назначена на июнь 2031 года, исследователи продолжат заниматься атмосферой Венеры. Третью миссии, которая состоится в июне 2034 года, организуют, чтобы доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и грунта.