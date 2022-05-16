Россия обнулит ввозные пошлины на оборудование и комплектующие

Российские власти обнулят ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передало РИА «Новости».

Правительство решило отменить пошлины на оборудование, запчасти, сырье и материалы, используемые в реализации крупных инвестпроектов. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли, обрабатывающей промышленности и IT-сфере, сообщил Мишустин.

«Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств», — подчеркнул премьер-министр.

Власти продолжают работать над формированием условий для завоза важнейшей продукции, которую пока не производят не только в России, но и в целом на территории ЕАЭС, отметил Мишустин.

Глава кабмина поручил вице-премьеру Андрею Белоусову подготовить предложения по приоритетным проектам, на которые будут распространяться льготы.

На сайте правительства РФ сообщили, что новое постановление об обнулении пошлин, которое подписал Мишустин, включает 47 позиций по ввозимой продукции. Льготы затрагивают в том числе растениеводство, выпуск лекарств, еды и напитков, бумажных изделий, компьютеров, автомобилей, сферу телекоммуникаций, строительство, добычу нефти и газа.

В Госдуме ранее предложили ввести льготы на импорт автомобилей.