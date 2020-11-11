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    11 ноября 2020, 13:02

    «Россия нуждается сейчас в таком самолете». Военный эксперт — о новейшем МС-21

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Владимир Попов обсудил с ИА Nation News отличительные особенности новейшего самолета МС-21 с двигателями ПД-14, строительство которого завершил Ростех.

    Специалист заметил, что разработчики использовали прорывную технологию в конструкции воздушного судна. Отмечается, что она уникально сочетает в себе композитные материалы, стекловолокно и стеклопластик.

    «Россия нуждается сейчас в таком самолете, он может работать как на региональных линиях, так и на более дальних маршрутах», — обратил внимание собеседник информагентства.