11 ноября 2020, 13:02
«Россия нуждается сейчас в таком самолете». Военный эксперт — о новейшем МС-21
Военный эксперт Владимир Попов обсудил с ИА Nation News отличительные особенности новейшего самолета МС-21 с двигателями ПД-14, строительство которого завершил Ростех.
Специалист заметил, что разработчики использовали прорывную технологию в конструкции воздушного судна. Отмечается, что она уникально сочетает в себе композитные материалы, стекловолокно и стеклопластик.
«Россия нуждается сейчас в таком самолете, он может работать как на региональных линиях, так и на более дальних маршрутах», — обратил внимание собеседник информагентства.