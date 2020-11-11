Специалист заметил, что разработчики использовали прорывную технологию в конструкции воздушного судна. Отмечается, что она уникально сочетает в себе композитные материалы, стекловолокно и стеклопластик.

«Россия нуждается сейчас в таком самолете, он может работать как на региональных линиях, так и на более дальних маршрутах», — обратил внимание собеседник информагентства.