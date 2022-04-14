«Россия ни от кого не отгораживается». Лавров заявил о стремлении к сотрудничеству в цифровой сфере

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не впадает в самоизоляцию, а напротив, выступает за расширение сотрудничества в цифровой сфере. Его выступление процитировал ТАСС.

«Нынешний кризис открывает дополнительные возможности для развития, как и в любой другой сфере. Считаю принципиально важным, что мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию», — произнес он на конференции «Цифровые международные отношения 2022» в МГИМО.

Сергей Лавров заверил, что страна последовательно выступает за налаживание профессионального и конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, в первую очередь в области управления интернетом и обеспечения кибербезопасности. Он назвал Россию одним из мировых лидеров в сфере разработки и использования информационных технологий.

Министр уличил Запад в организации против России гибридной войны, которая охватывает разные сферы, в том числе информационное пространство. Его поддержал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, заявивший, что сейчас в мире происходит дробление информационного поля. По его мнению, из-за возрастающего информационного потока причинно-следственные связи тех или иных событий перестают быть очевидными.