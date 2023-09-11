Технологии 11 сентября 2023, 20:42 Россия начнет поставки высокотехнологичных масел собственного производства на рынок Индии Автор фото: Стоян Васев.

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«Газпромнефть — смазочные материалы» и Enso Global Trading заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает поставки широкого спектра масел на рынок Индии. В партнерстве с Enso Global Trading продукты российской компании также будут представлены в странах всего Южно-Азиатского региона.

Специализированные смазочные материалы поступят на крупнейшие индийские промышленные предприятия, масла премиального класса — на рынок современных легковых автомобилей.

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Инновационные рецептуры продукции созданы с учетом работы техники в условиях высокой влажности и жаркого климата Индии.

«Подписание соглашения c Enso Global Trading позволит нам укрепить свои позиции и нарастить объемы экспорта в Южно-Азиатском регионе», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Это огромная честь для компании Enso — быть стратегическим партнером и представлять продукты российских производителей, и, я уверен, что сотрудничество будет продуктивным для обеих сторон», — подчеркнул председатель совета директоров Enso Group Виней Малу.

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