26 апреля 2023, 17:49
Россия начала разработку проектов по аналогии с «Бураном»
Гендиректор Роскосмоса Борисов сообщил о разработке проектов, подобных «Бурану»
Российские ученые приступили к разработке проектов, подобных советскому многоразовому космическому кораблю «Буран». Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Подобного рода проекты уже прорабатываются. Они находятся в серьезной практической степени реализации», — сказал он.
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Борисов отметил, что такой проект является весьма востребованным, потому что в настоящее время с орбиты получается возвращать на Землю всего лишь несколько десятков килограммов полезных грузов.
«Основной проблемой при разработке является нехватка финансов», — признался глава ведомства.
«Бураном» является орбитальный космический многоразовый корабль, разработанный в СССР. Единственный пуск ракетоплана провели в ноябре 1988 года, он прошел без экипажа на борту, в полностью автоматическом режиме.
Ранее стало известно, что Россия продлила участие в проекте МКС до 2028 года, писал RT.
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