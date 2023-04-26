Технологии 26 апреля 2023, 17:49 Россия начала разработку проектов по аналогии с «Бураном» Гендиректор Роскосмоса Борисов сообщил о разработке проектов, подобных «Бурану» Википедия

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Российские ученые приступили к разработке проектов, подобных советскому многоразовому космическому кораблю «Буран». Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Подобного рода проекты уже прорабатываются. Они находятся в серьезной практической степени реализации», — сказал он.

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Борисов отметил, что такой проект является весьма востребованным, потому что в настоящее время с орбиты получается возвращать на Землю всего лишь несколько десятков килограммов полезных грузов.

«Основной проблемой при разработке является нехватка финансов», — признался глава ведомства.

«Бураном» является орбитальный космический многоразовый корабль, разработанный в СССР. Единственный пуск ракетоплана провели в ноябре 1988 года, он прошел без экипажа на борту, в полностью автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что Россия продлила участие в проекте МКС до 2028 года, писал RT.