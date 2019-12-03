  • Россия начала разработку новейших электродвигателей для авиации

    03 декабря 2019, 22:53

    Ирина Нагайникова

    Гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин на научно-техническом совете Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»рассказал об опыте разработки гибридных силовых установок. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
    Россия начала разработку новейших электродвигателей для авиации

    Разработку демонстратора гибридной силовой установки ведет НИР «Электролет». Он оборудован электродвигателем мощностью 500 кВТ с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками, который разработало ЗАО «СуперОкс».

    Финансирование разработки выделяет Фонд перспективных исследований.

    Научно-исследовательскую работу ведут, в частности, специалисты ЦИАМ и УГАТУ. Они создали и протестировали электрический генератор мощностью 400 кВт для гибридной силовой установки.

    Сотрудники УГАТУ также принимают участие в создании электродвигателя мощностью 520 кВт совместно с ОКБ «Кристалл». В ходе МАКС-2019 ЦИАМ подписал соглашение о сотрудничестве, по которому в 2020 году проведет на своей стендовой базе испытания агрегата.