Россия начала разработку новейших электродвигателей для авиации
Гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин на научно-техническом совете Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения»рассказал об опыте разработки гибридных силовых установок. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Разработку демонстратора гибридной силовой установки ведет НИР «Электролет». Он оборудован электродвигателем мощностью 500 кВТ с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками, который разработало ЗАО «СуперОкс».
Финансирование разработки выделяет Фонд перспективных исследований.
Научно-исследовательскую работу ведут, в частности, специалисты ЦИАМ и УГАТУ. Они создали и протестировали электрический генератор мощностью 400 кВт для гибридной силовой установки.
Сотрудники УГАТУ также принимают участие в создании электродвигателя мощностью 520 кВт совместно с ОКБ «Кристалл». В ходе МАКС-2019 ЦИАМ подписал соглашение о сотрудничестве, по которому в 2020 году проведет на своей стендовой базе испытания агрегата.