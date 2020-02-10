Россия может отказаться от иностранных IТ-систем на гособъектах
Автором инициативы стала Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), пишет «Коммерсант». Эксперты объясняют такое предложение борьбой со шпионажем и коррупцией.
При этом ряд специалистов считают, что такой шаг может ухудшить качество поддержки IT-систем госорганов и оборонных предприятий, а также спровоцировать ответную реакцию других стран. Ведь поддержка программно-аппаратных средств в объектах неотъемлема от продукта, поэтому отказ от иностранных IT-систем — это фактический запрет на использование любых зарубежных решений и требование проверки гражданства владельцев всех подрядчиков таких сетей.
По мнению замгендиректора завода «Физприбор» Вадима Подольного, в России есть немало отечественных решений, которые «дешевле, качественнее и надежнее зарубежных, поэтому их закупают и другие страны».