Россия избежит проблем с топливом в 2021 году. Этому нашли объяснение

Эксперт фонда энергетической безопасности объяснил, что не стоит беспокоиться по поводу возможного топливного кризиса. В разговоре с «360» он подчеркнул, что в стране достаточно инструментов, чтобы сдержать цены.

«Генеральная схема — это программный документ, который продолжает энергетическую стратегию. Как только правительство утверждает энергетическую стратегию, оно в дальнейшем должно разработать генеральные схемы каждой из отраслей энергетики, нефтяной, газовой или угольной промышленности. Это такой конкретизирующий документ к энергетической стратегии России до 2035 года. Эти схемы разрабатываются постоянно», — заявил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что проблема этих схем заключается в том, что ни энергостратегия, ни генеральная схема не обязательны для выполнения компаниями. У нефтяных компаний есть свои планы развития, поэтому они действуют в соответствии со своими корпоративными документами. Задача правительства — собрать планы нефтяных компаний в единый документ, чтобы описать, как будет развиваться отрасль.

Он также дополнил, что из предложения Счетной палаты мы видим, что они были обеспокоены в 2020 году повышением цен на топливо, но на самом деле здесь это, скорее, перестраховка с их стороны, поскольку в реальности у правительства полно инструментов, чтобы и насыщать внутренний рынок, чтобы не было дефицита топлива, и сдерживать рост цены, потому что 80% от цены литра бензина приходятся на всевозможные налоги и сборы, заключил он.

Эксперт отметил, что, уменьшая размер этих налогов, государство может сдерживать цену, чтобы она чрезмерно не росла. Он напомнил, что мы видели определенный диалог между правительством и нефтяными компаниями в 2020 году и в начале 2021 года. Компании хотели, чтобы увеличился обратный акциз. Это выплаты со стороны государства нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали рост цен на внутреннем рынке. Выплачиваются эти деньги из налогов нефтяников.

«И в конце года был спор по поводу количества этих выплат. Сначала государство отказалось повышать эти выплаты, но на прошлой неделе, в начале марта, нефтяные компании договорились о том, что механизм расчета изменится. Нефтяники получат больше денег, но взамен они выступили с обещанием, что на внутреннем рынке будет достаточно топлива и что цена повышаться не будет», — добавил эксперт.

Так что данная проблема на 2021 год, в общем, решена и роста цен выше инфляции мы не увидим, подытожил Юшков.