Россия и США подтвердили планы по отправке совместной миссии на Венеру

Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что первыми на поверхность этой планеты садились именно советские аппараты.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. <…> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется „Венера-Д“ — совместная российско-американская миссия», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин пояснил, что программа будет реализована в партнерстве с США из-за того, что технически это очень сложная задача. Решить ее проще при сотрудничестве, совмещая таланты и разработки ученых из разных стран. К тому же, реализовать программу будет легче с экономической точки зрения. Рогозин добавил, что американские коллеги тоже заинтересованы в отправке миссии к Венере.

Ранее Рогозин добавлял, что в планах России — направить к поверхности Венеры не только общую с США миссию «Венера-Д», но еще и свою собственную. При этом в «Роскосмосе» подчеркнули, что госкорпорация откажется от совместного с Америкой проекта, а планирует только воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.