Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога «Хаббла»

Япония примет участие в проекте по созданию ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ». Роскосмос и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) уже подписали соглашение, заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.

«С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между Роскосмосом и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет», — привело РИА «Новости» слова Сачкова.

Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра.

По свои возможностям «Спектр-УФ» близок к американскому космическому телескопу «Хаббл». Ученые помощью обсерватории будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, эволюцию галактик, образование звезд, атмосферы планет и экзопланет и кометы, а также процессы падения вещества в черные дыры.

Космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Россия и Испания ведут основную работу по проекту. Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.

«Спектр-УФ» запустят в космос на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный после 2025 года.