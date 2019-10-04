  • Россия будет контролировать ближний космос комплексами нового поколения

    04 октября 2019, 01:49

    Редакция телеканала 360°

    4 октября Министерство обороны объявило, что в России установят более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса, сообщило РИА «Новости».
    Россия будет контролировать ближний космос комплексами нового поколения

    Звездные персы. Иранцы рвутся в космос вопреки США

    Подробнее

    «До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — сказали в ведомстве.

    Данные комплексы относятся к Системам контроля космического пространства (СККП). Это особые устройства, созданные для наблюдения за искусственными спутниками нашей планеты и другими космическими объектами. Однако главной задачей СККП является прогноз начала первого массированного авиационно-ракетного удара.

    Упомянутые комплексы нового поколения установят в Алтайском крае.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали установку оружия в космосе, отвергнув все предложения об ограничении вооружения в космическом пространстве.