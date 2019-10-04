Россия будет контролировать ближний космос комплексами нового поколения
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«До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — сказали в ведомстве.
Данные комплексы относятся к Системам контроля космического пространства (СККП). Это особые устройства, созданные для наблюдения за искусственными спутниками нашей планеты и другими космическими объектами. Однако главной задачей СККП является прогноз начала первого массированного авиационно-ракетного удара.
Упомянутые комплексы нового поколения установят в Алтайском крае.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали установку оружия в космосе, отвергнув все предложения об ограничении вооружения в космическом пространстве.