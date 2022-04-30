Рогозин заявил о принятых сроках выхода России из проекта МКС

Россия объявит о точных датах прекращения своего участия на МКС за один год. Окончательное решение о выходе из проекта принял кабмин. Об этом в эфире «Россия -24» заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что госкорпорация ранее направила свои предложения правительству и президенту по прекращению работы на МКС.

«Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично, могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами мы за год предупредим наших партнеров об окончании нашей работы», — заявил Рогозин.

О планах ухода России из проекта МКС стало известно в прошлом году. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что окончательное решение примут после технического обследования станции. При этом он уточнил, что правительство установило срок принятия решений до 2024 года.

Дмитрий Рогозин заявил, что российские специалисты намерены в ближайшие годы продолжить работу на МКС. Окончательная судьба станции зависит от того, какая ситуация сложится в России и вокруг нее.