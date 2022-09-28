Запасы газа и нефти в России оценили | 360°

Технологии 28 сентября 2022, 22:14 Поделиться Telegram

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Viber Запасы газа и нефти в России оценили Глава Роснедр Петров: России хватит технологически извлекаемых запасов газа на 62 года Pxhere.com

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Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года, рентабельных запасов нефти — на 33 года, а технологически извлекаемых — на 39 лет. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Роснедр Евгений Петров.

Новая классификация запасов по углеводородному сырью недавно официально вступила в силу. В государственном балансе полезных ископаемых с 2022 года появилась отдельная графа — рентабельные запасы, объяснил Петров.

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«По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет. Это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть. Рентабельно извлекаемых запасов — на 33 года. Это то, что прямо сейчас можно продать при уровнях цен конца 2021 года. Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа — 62 года», — рассказал Петров.

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Житель Ростова-на-Дону под ником russiangas1 на платформе в Twitch круглосуточно демонстрировал работающую газовую плиту. Пользователи Reddit из других стран стали жаловаться, что для них голубое топливо обходиться гораздо дороже. Один из пользователей заметил, что в Голландии счет за газ вырос до 600 евро. Многие стали критиковали «зеленых» активистов в Европе, которые призывали отказаться от ископаемого топлива.

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