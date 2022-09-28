Запасы газа и нефти в России оценили | 360°

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Общество
28 сентября 2022, 23:28
Размер материнского капитала проиндексируют в России
Спецоперация
28 сентября 2022, 23:25
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Москву
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Мир
28 сентября 2022, 23:04
Эрдоган запланировал созвониться с Путиным 29 сентября
Власть
28 сентября 2022, 23:03
Киевский режим и его кураторы несут ответственность за гибель мирных жителей в Донбассе — МИД
Мир
28 сентября 2022, 22:51
США пообещали противодействовать воссоединению освобожденных территорий с Россией
Мир
28 сентября 2022, 22:45
США решили поддержать расследование диверсии на трубопроводах «Северный поток»
Власть
28 сентября 2022, 22:42
Кириенко рассказал о пути преодоления антироссийских санкций
Мир
28 сентября 2022, 22:37
ЕС захотел ввести санкции против Расторгуева, Дугина и Лушникова
Спецоперация
28 сентября 2022, 22:30
Украинским спецслужбам нужны данные о мобилизованных. Их используют для шантажа и запугивания родных