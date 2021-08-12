Росреестр намерен создать полную базу земли и недвижимости

Проект Росреестра по цифровизации всех данных о земле в России получит поддержку от государства. Как сообщил «Коммерсант», госпрограмма будет рассчитана на 2022–2030 годы.

Проект будущей программы уже подготовлен. По замыслу авторов, он способен решить проблему того, что в России до сих пор нет достоверных данных о земле и недвижимости. В будущем планируется создать единую мультимасштабную карту России.

На этой карте будут представлены все сведения об участках под строительство. Это поможет запустить в стране возведение новых проектов. Но на данный момент создание карты тормозят слишком небольшое финансирование и нечеткое государственное управление в данной сфере.

Подобные планы Росреестр озвучил еще в конце 2020 года. Тогда же ведомство сообщило о недостатках регулирования. На данный момент оно обусловлено сразу несколькими документами. Среди них Земельный кодекс, законы о геодезии и картографии, об оценочной деятельности и другие. Единого регулирования пока нет.

Ранее россиянам рассказали, из чего состоит территория страны. Всего в России 1713 миллионов гектаров. Из них 65,8% леса и 1,6% воды.