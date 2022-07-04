Роспатент перечислил основные сферы изобретений российских ученых за 2021 год

Представители Роспатента рассказали, какие сферы науки и техники стали наиболее популярными среди россиян в 2021 году. Чаще всего наши граждане подавали заявки на изобретения в области медицины, фармакологии и биотехнологий, написал RT.

Также среди популярных направлений отмечены системы связи, навигационные технологии, летательные аппараты, железнодорожный транспорт, космические технологии, IT-технологии и суперкомпьютеры.

Среди учебных заведений по количеству подаваемых заявок в лидеры выбились Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Волгоградский государственный технический университет и Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.