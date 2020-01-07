Названы самые интересные российские изобретения 2019 года

Роспатент составил список самых интересных патентов на изобретения в России, зарегистрированных в 2019 году. В рейтинг попали средство от Эболы и топливо из растений.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, большинство изобретений из списка будут полезны в медицине. Так, например, на первом месте рейтинга расположила разработка Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ученые создали средство борьбы с вирусом Эбола. Оно не такое токсичное, как уже существующие аналоги.

На втором месте расположился катализатор для топлива из растительного сырья, которым можно пользоваться при низких температурах.

Также в первую пятерку списка Роспатент включил средство для удаления белка из крови, комплекс оказания помощи сердечникам и микроорганизм, который может очистить воду от загрязнения нефтепродуктами.

В рейтинге также есть изобретения из сферы информационных технологий — система обнаружения протечки в ядерном реакторе и алгоритм, который позволяет определить оптимальное место установки банкомата.