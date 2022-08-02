«Роснефть» разработала уникальный софт для виртуального исследования керна

Специалисты Тюменского нефтяного научного центра «Роснефти» разработали новый комплекс компьютерных программ, позволяющих точнее определять содержание углеводородов в пласте, подбирать наиболее эффективные способы добычи, улучшать работу скважин и даже продлевать жизнь месторождениям. Как говорят геологи, добыть нефть — все равно, что выжать губку.

«Многие думают, что нефть под землей хранится в виде таких нефтяных озер, но на самом деле это не так. Нефть под землей хранится в порах, как в губке. Но если из губки нам легко добыть ее содержимое — мы можем просто сжать ее, то чтобы нам добыть из керна флюид, нам необходимо провести множество лабораторных исследований», — рассказала начальник отдела минералогических и петрографических исследований Наталья Аржиловская.

Именно такими исследованиями и занимаются в Тюменском нефтяном научном центре. Оснащение там проведено по последнему слову техники. Специалисты «Роснефти» разработали комплекс компьютерных программ. Благодаря его работе можно по-новому изучать керн — ценный геологический материал.

«В настоящее время программный комплекс состоит из 8 программных модулей, которые позволяют в полном объеме произвести цифровые исследования керна, начиная от создания цифрового двойника, заканчивая расчетом свойств. Надо сказать, что математические методы, которые заложены в эти программные модули, не уступают иностранным аналогам. Более того, у нас есть и уникальные разработки», — рассказал старший эксперт Тюменского нефтяного научного центра Сергей Степанов.

Горные породы теперь изучают при помощи виртуального двойника. С помощью этой модели можно изучать механические, физические и фильтрационные характеристики горных пород в течение нескольких часов вместо привычных недель и месяцев.

«В лабораторных условиях провести исследование достаточно сложно — и это длительный процесс. А с помощью оцифрованных материалов этот процесс получается гораздо быстрее. А в некоторых случаях в лабораторных условиях провести такие исследования просто невозможно. И цифровой керн тут просто незаменим», — рассказал директор центра исследования керна Максим Серкин.

В планах компании — создать программный комплекс «Цифрового керна». Такое моделирование породы позволит более точно оценивать содержание нефти и газа в пласте и подобрать наиболее эффективные методы их добычи.