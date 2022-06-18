«Роснефть» рассказала о контрактах с Минэнерго и Ростехнадзором

Представители «Роснефти» приняли участие в ПМЭФ-2022. На полях форума топливный гигант заключил ряд важных соглашений и контрактов, которые расширят возможности компании в различных направлениях деятельности.

Среди них — международное сотрудничество, обновление технологий. Подписанные на ПМЭФ-2022 документы касаются сферы охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Представители компании договорились о сотрудничестве с Минэнерго России. «Роснефть» подписала с ведомством соглашение о взаимодействии для укрепления стабильности топливно-энергетического рынка, развития торгово-экономических отношений, привлечения инвестиций и реализации проектов в сфере ТЭК.

На площадке форума «Роснефть» представила свою гоночную команду.

Источник фото: «Роснефть»

Инновации и наука

Совместно с Роспатентом нефтяная компания будет работать над правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности. «Роснефть» неспроста заключила соглашение с этим ведомством. Топливная корпорация принимает непосредственное участие в разработке инноваций. Также «Роснефть» активно внедряет передовые разработки в свои процессы. Это помогает компании решать задачи по импортозамещению, а также поддерживает высокую конкурентоспособность российского нефтяного гиганта.

У «Роснефти» есть собственная линейка наукоемкого программного обеспечения. Его создали сотрудники компании для внутренних процессов. Специалисты «Роснефти» разработали 16 программных комплексов по геологии, добыче и переработке. Их используют не только внутри компании. Эти комплексы были предоставлены сторонним организациям, а также высшим учебным заведениям, в которых готовят будущих специалистов отрасли.

Источник фото: РИА «Новости»

Подписанные соглашения не обошли стороной и научную деятельность. В рамках ПМЭФ-2022 «Роснефть» и Ростехнадзор договорились сотрудничать в области научно-технического сопровождения проектов. Также корпорации планируют совместную работу над развитием научно-методической поддержки. При поддержке «Роснефти» и Ростехнадзора организуют ряд совместных научно-практических конференций, семинаров и форумов.

С заботой об экологии

Ряд подписанных «Роснефтью» соглашений на полях ПМЭФ-2022 касается лесной отрасли. Работая в этом направлении, компания планирует достичь углеродной нейтральности своей деятельности. Также «Роснефть» уделяет особое внимание восстановлению лесных массивов. Только за прошлый год представители компании высадили около 9,3 миллиона саженцев деревьев.

Совместно с Рослесхозом компания изучит способы увеличить поглощающую способность лесов за счет внедрения инновационных технологий. «Роснефть» уже реализует подобные проекты.

Другой договор по этому направлению подписали с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим университетом имени С. М. Кирова (СПбГЛТУ). Он касается лесоклиматического проекта на территории Красноярского края.

Ранее «Роснефть» уже реализовывала проект в этом регионе. Его разработали совместно с правительством Красноярского края. Проект одобрил президент России Владимир Путин.