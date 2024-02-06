Технологии 06 февраля 2024, 12:38 «Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом «Роснано» инициирует процедуру банкротства юрлица проекта «гибких планшетов» РИА «Новости»

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«Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которое разрабатывало гибкие планшеты. Об этом сообщил РБК.

По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.

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Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.

«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — объяснили в «Роснано».

В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.

По информации RT, в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».