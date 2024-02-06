06 февраля 2024, 12:38
«Роснано» попросит суд признать разработчика «планшета Чубайса» банкротом
«Роснано» инициирует процедуру банкротства юрлица проекта «гибких планшетов»
«Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которое разрабатывало гибкие планшеты. Об этом сообщил РБК.
По информации издания, разрабатываемые гибкие гаджеты прозвали «планшетами Чубайса», так как Анатолий Чубайс руководил «Роснано» в 2010–2020 годах.
Реклама
Команда компании провела оценку перспектив восстановления платежеспособности «Пластик Лоджик» для возврата первоначальных инвестиций и пришла к выводу о необходимости запуска процедуры банкротства.
«Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств», — объяснили в «Роснано».
В пресс-службе добавили, что компания уже передала материалы в правоохранительные органы.
По информации RT, в 2010–2012 годах «Роснано» направила ирландскому разработчику Plastic Logic инвестиции на сумму в 7,1 миллиарда рублей и получила 43,84% его акций.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что правительство занялось изучением ситуации в «Роснано». По его словам, в компании наблюдается большая «финансовая дыра».
Инвестиции
Суд
Анатолий Чубайс
Роснано
Реклама
Реклама