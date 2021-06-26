Роскосмос запустит в продажу VR-шлем для виртуальных путешествий

В Роскосмосе создали собственн6ый шлем виртуальной реальности. VR-гаджет предлагают использовать для посещения туристических мест. Выходить из дома при этом не придется.

Новинку собираются вывести на рынок в 2021 году, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» директор департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин.

Он подчеркнул, что благодаря серийному VR-шлему можно «переместиться в любую точку страны».

Кроме виртуального туризма, в Роскосмосе рассчитывают найти для гаджета и другое применение. Не исключено, что его добавят в тренировки для отработки действий космонавтов.

В мае ветерану Марии Лиманской помогли с помощью VR-очков впервые с 1945 года увидеть Берлин. В городе она стояла на посту у Бранденбургских ворот, попав в историю как «регулировщица Победы». В Берлине с конца войны женщина не была.