Роскосмос заявил об уменьшении числа кибератак с Украины

Количество кибератак, совершавшихся с территории Украины на инфраструктуру Роскосмоса, стало меньше. Интенсивность снизилась после ударов российской армии по центрам киберопераций, заявили в госкорпорации.

«Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

При этом в Роскосмосе подчеркнули, что кибератаки с территорий других стран все еще продолжаются.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что хакеры совершили кибератаку на ЦУП и космическую группировку. По его словам, системе безопасности госкорпорации удалось автоматически отбить хакерские атаки.

Также Рогозин 2 марта опроверг информацию о потере контроля над российскими спутниками. Все центры управления работали в штатном режиме. Распространителей слухов Рогозин назвал мошенниками и мелкими аферистами. Сообщения о взломе системы появлялись в украинских Telegram-каналах.