Технологии 12 апреля 2023, 15:11 Роскосмос заявил о продлении работы МКС до 2028 года Глава Роскосмоса Борисов: работу МКС продлили до 2028 года НАСА

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Российское правительство решило продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, сообщила пресс-служба Кремля.

«По решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года», — отметил Борисов.

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Он сообщил, что параметры, облик, а также этапы строительства новой Российской орбитальной станции (РОС) уже известны. Эскизный проект подготовят к этому лету.

Представитель Роскосмоса назвал финансовое положение российской космической отрасли стабильным. По его словам, эта сфера знает, куда ей двигаться дальше.

Борисов также поздравил Путина с Днем космонавтики и назвал дату народным праздником. Глава Роскосмоса напомнил, что Россия вписала себя в мировую историю космонавтики благодаря достижениям таких людей, как Сергей Королев, Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Алексей Леонов.