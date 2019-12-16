Роскосмос захотел долететь на МКС за 2 часа

Роскосмос планирует к 2020-му запустить программу, которая позволит долететь до МКС за два часа. Перед этим корпорация планирует осуществить полет длительностью 3,5 часа.

«До МКС — за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», — говорится в видеоролике, представленном Роскосмосом на пресс-конференции на космодроме Восточный. Мероприятие посвящено планам на 2020 год (цитата по РИА «Новости»).

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также объявил, что «в ближайшее время» корабль с экипажем будет запущен к МКС по короткой двухвитковой схеме длительностью 3,5 часа.

Сейчас российские корабли добираются до МКС по двум схемам: двухсуточной и короткой — шестичасовой. В трех полетах грузовых кораблей была опробована двухвитковая схема сближения. 4 апреля был поставлен мировой рекорд по скорости доставки до МКС: грузовой корабль преодолел расстояние от Земли до станции за 3 часа 21 минуту. Теперь эту схему планируют применять и для пилотируемых полетов.