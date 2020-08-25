Роскосмос впервые вывел метеорологический спутник на орбиту над Атлантикой

Россия разместила один из геостационарных метеорологических спутников «Электро-Л» над Атлантическим океаном. Он будет мониторить погоду, климат, условия для полетов авиации, а также аварийные сигналы.

«Двадцать пятого августа в 00:00 (мск) завершен маневр по переводу российского спутника „Электро-Л“ № 2 из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Время перевода составило около 35 суток. Бортовая аппаратура космического аппарата работает в штатном режиме», — рассказали представители Роскосмоса на официальном сайте организации.

Раньше у России не было подобных спутников над Атлантикой. Теперь новый орбитальный объект сможет отправлять необходимые данные в Росгидромет, Министерство обороны и другие ведомства, которые заинтересованы в получении информаци.

Первые три спутника «Элетро-Л» работали над Индийским океаном. Один из них был выведен на орбиту в 2011 году и отказал в 2016 году. Второй был запущен в 2015 году и работал до появления третьего в 2019.