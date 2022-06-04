Роскосмос восстановит работу немецкого телескопа eROSITA

Роскосмос принял решение о восстановлении работы немецкого телескопа eROSITA. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе „Спектр-РГ“ вместе с российским телескопом», — сказал он.

По словам Рогозина, ведомство пошло на такой шаг ради науки.

О возможном возобновлении работы еROSITA говорили еще в марте. Такое заявление делал научный руководитель проекта «Спектр-РГ» Рашид Сюняев на Совете РАН по космосу. Его слова опубликовали на сайте издания «Газета.Ru». Он отметил, что телескоп собрал большое количество информации, на изучение которой уйдут годы.

Его включат — вопрос когда. Это произойдет, как только успокоится международная ситуация. Мы должны верить, что телескоп заработает, он очень важен для нас», — сказал тогда Сюняев.

Журналисты издания напомнили, что о прекращении сотрудничества российской космической корпорации с германским Центром авиации и космонавтики (DLR) ранее говорил Рогозин. Это произошло из-за самовольного отключения одного из двух телескопов «Спектра-РГ», в том числе в плане организации научных экспериментов в российском сегменте МКС.